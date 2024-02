Volete provare Mario vs Donkey Kong per Switch? C'è la demo che vi aspetta!

Con l'uscita di Mario vs Donkey Kong per Nintendo Switch sempre più vicina, attesa per il 16 febbraio 2024, c'è molta curiosità di scoprire come Nintendo a reinterpretato in chiave moderna il classico per Game Boy Advance. E se non volete aspettare fino al suo esordio c'è una buona notizia per voi.

La Grande N ha infatti messo a disposizione una demo di Mario vs Donkey Kong sul Nintendo eShop, pronta per essere scaricata da tutti i possessori della console ibrida. La versione dimostrativa vi permette di accedere a una selezione di livelli e modalità, nello specifico quattro stage da affrontare sia in difficoltà Classica che attraverso la Casual pensata appositamente per il remake. In aggiunta è possibile giocare anche in modalità cooperativa a due giocatori, sperimentando così una delle principali novità introdotte da questa riedizione.

Si tratta dunque di un'occasione d'oro per testare con mano questo grande ritorno in attesa della versione completa distante ancora poche settimane. Tra l'altro Mario vs Donkey Kong per Switch si presenta con tante novità rispetto alla versione originale, quanto basta per renderlo interessante anche a chi lo ha già vissuto ai tempi del GBA.

Per ulteriori dettagli il nostro provato di Mario vs Donkey Kong vi riassume le nostre aspettative su questo remake che sembra avere tutte le carte in regola per farsi apprezzare da veterani e neofiti.