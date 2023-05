Volete provare Park Beyond? Parte la Beta del simulatore di parchi divertimento

Il coloratissimo simulatore di parchi divertimento Park Beyond entra in Beta: Limbic Entertainment celebra l'inizio della fase di Closed Beta Test confezionando un video con tante scene di gameplay inedite.

Il filmato datoci in pasto da Bandai Namco ci mostra di che pasta è fatto il profondo editor dell'erede spirituale di Theme Park. Gli strumenti gestionali integrati nel titolo consentiranno ai patiti del genere di costruire le attrazioni del proprio parco divertimenti dei sogni e di gestire ogni singolo aspetto del proprio lunapark virtuale.

I partecipanti alla fase di Closed Beta Test di Park Beyond potranno muovere i primi passi nel simulatore di parchi divertimento di Limbic, giocando le prime due missioni della campagna principale e avendo l'opportunità di accedere a una grossa fetta degli strumenti dell'editor da fruire tramite la modalità Sandbox.

Sempre attraverso la Beta sarà possibile interagire con i visitatori e lo staff per capire quali possano essere le esigenze da dover soddisfare, per poi decidere quali negozi allestire, dove collocare le attrazioni più popolari e quali strategie adottare per massimizzare i profitti. La fase di beta testing parte quest'oggi, martedì 9 maggio, per poi concludersi nella giornata di venerdì 19 maggio su PC.

Il lancio di Park Beyond è previsto per il 16 giugno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate un interessante video gameplay di Park Beyond.