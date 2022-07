Volete provare Sonic Frontiers? Appuntamento fissato all'EGX 2022

Mentre iniziano a diffondersi i primi rumor sulla data d'uscita di Sonic Frontiers, presto i fan del porcospino blu avranno modo di testare per la prima volta con mano la nuova fatica di SEGA e del Sonic Team.

In occasione della EGX 2022, che si svolgerà dal 22 al 25 settembre all'ExCeL Centre di Londra, sarà possibile giocare una versione dimostrativa di Sonic Frontiers e quindi testare con mano il lavoro svolto dagli sviluppatori con il nuovo, ambizioso Sonic in 3D, che si presenterà con scenari molto più grandi rispetto al passato e liberamente esplorabili. Per SEGA si tratterà dunque di un'importante prova del nove in vista del debutto sul mercato atteso, per ora, entro la fine del 2022.

Del resto, come anche riportato nella nostra anteprima di Sonic Frontiers, nonostante il buon potenziale la nuova avventura non sembra convince completamente in termini ludici e tecnici, con diversi fan che nelle scorse settimane hanno manifestato le proprie perplessità sulla tenuta del gioco e l'impatto che potrebbe avere una volta disponibile su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox. SEGA ha comunque sempre dimostrato molta fiducia nei confronti del progetto, assicurandone inoltre il debutto per quest'anno senza alcun posticipo al 2023.

Non resta dunque che attendere l'EGX 2022, così da scoprire ulteriori feedback dettagliati su Sonic Frontiers e l'eventuale reazione dei giocatori.