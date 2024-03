Volete provare Synduality Echo of Ada? Lo sparatutto con mecha sarà presto in Closed Beta

Dopo aver ingolosito i fan di sparatutto con mecha con il video sulla video sulla personalizzazione al potere di Synduality, Bandai Namco suscita ancora una volta l'interesse dei patiti del genere con un trailer che precede la partenza di un'importante fase di Beta testing.

La Closed Beta organizzata dagli sviluppatori degli studi interni a Bandai Namco spronerà i giocatori a fronteggiare diverse minacce presenti sulla mappa, ivi compresi gli altri utenti in multiplayer interessati al loot acquisito dal nostro alter-ego.

La fase di beta testing a porte chiuse permetterà inoltre ai giocatori di scegliere il companion Magus e il proprio robot armato, il Cradle, per cimentarsi in una serie di attività incentrate sulla raccolta dei cristalli rari AO e delle informazioni inerenti il destino di Amasia, la città fantascientifica un tempo considerata come un vero e proprio paradiso sotterraneo, un rifugio sicuro per gli umani prima del ripopolamento della Terra e delle battaglie combattute dai sopravvissuti contro le creature deformi Enders.

La Closed Beta di Syndyality Echo of Ada si terrà dal 28 marzo all'1 aprile sulla medesima rosa di piattaforme che accoglierà il nuovo titolo di Bandai Namco più avanti nel 2024, ovvero PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link al portale di Bandai Namco dal quale effettuare l'iscrizione alla fase di beta testing a porte chiuse. Oltre al video che campeggia a inizio articolo, vi ricordiamo inoltre che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su Synduality, un paradiso perduto in un mondo distopico.