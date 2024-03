Volete provare The Crew Motorfest? È gratis per questo weekend!

Con l'inizio della nuova Stagione di The Crew Motorfest, Ubisoft fa una sorpresa ai suoi fan: il racing game sarà infatti giocabile gratis questo weekend per la prima volta dal lancio avvenuto su PC e console PlayStation e Xbox lo scorso settembre.

Il free weekend inizia oggi 14 marzo 2024 e prosegue fino al 18 marzo 2024, permettendo così a chiunque di provare a fondo il più recente episodio di The Crew. E qualora l'opera dovesse piacervi al punto di proseguire con il suo acquisto finito il periodo di prova gratuita, tutti i progressi registrati in questi giorni verranno trasferiti nel gioco comprato in modo così da non dover ricominciare tutto dall'inizio.

Da tenere presente che la Stagione 3 di The Crew Motorfest, intitolata Hollywood Action, è iniziata il 13 marzo: il weekend gratuito permette dunque ai giocatori di sperimentare anche le nuove sfide e scoprire i contenuti inediti previsti da questa nuova Stagione tutta a tema hollywoodiano. Completando i 9 eventi che compongono Hollywood Action si sblocca inoltre l'Aston Martin DB5, giusta ricompensa per chi ha superato con successo tutte le sfide inedite appena introdotte da Ubisoft.

Pronti dunque a scendere in pista? Intanto la nostra recensione di The Crew Motorfest è perfetta per scaldare i motori.

Su Playstation 5 Console Edizione Standard Slim è uno dei più venduti di oggi.