Volete provare Unicorn Overlord? Arriva la Demo su Switch, PlayStation e Xbox

Di ritorno dal regno di Fevrith con il video approfondimento su personaggi e tattiche di battaglia di Unicorn Overlord, Atlus invita tutti gli appassionati di avventure ruolistiche in salsa strategica a scaricare gratuitamente la Demo del nuovo GDR tattico firmato Vanillaware.

La Versione Dimostrativa di Unicorn Overlord darà accesso a tutti i contenuti della versione finale dell'esperienza fantasy di Atlus con una prova a tempo della durata complessiva di 5 ore di gioco 'effettivo'.

Una volta terminata la prova, chi acquisterà il titolo sulla propria piattaforma d'elezione avrà modo di trasferire i propri progressi nel gioco completo e proseguire l'avventura nel continente di Fevrith. La Demo, di conseguenza, è da intendersi come una sorta di 'versione Early Access a tempo' che consente agli appassionati vecchi e nuovi del genere di iniziare l'avventura in anticipo per familiarizzare con il sistema di battaglie e immergersi nelle atmosfere delle cinque nazioni da esplorare insieme al proprio enorme esercito con oltre 60 personaggi.

La Demo di Unicorn Overlord è disponibile da oggi giovedì 22 febbraio su Nintendo Switch, e lo sarà a partire da domani venerdì 23 febbraio su PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il lancio del nuovo GDR tattico di Atlus, invece, è previsto per l'8 marzo: nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima di Unicorn Overlord.