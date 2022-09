Volete provare Valkyrie Elysium? La demo gratis per PS5 e PS4 è vicinissima

Lo scorso agosto è stata avvistata la demo di Valkyrie Elysium per PS5 e PS4, senza però conferme immediate da parte di Square Enix, solita comunque pubblicare versioni dimostrative dei suoi giochi a pochi passi dal debutto sul mercato.

E con il debutto di Valkyrie Elysium fissato per il prossimo 27 settembre, il colosso nipponico coglie la palla al balzo non solo rivelando l'esistenza effettiva della demo, ma anche la sua data di lancio praticamente dietro l'angolo: i possessori delle console PlayStation potranno provare il primo capitolo dell'Action/RPG sviluppato da Soleil a partire dal 15 settembre 2022.

E c'è di più: sarà possibile importare i propri progressi compiuti nella versione di prova all'interno del gioco completo non appena disponibile, potendo dunque ripartire dall'esatto punto in cui ci si è fermati e con tutta l'esperienza e le risorse accumulate fino a quel momento. Si tratterà dunque di un'ottima occasione per testare con mano il lavoro svolto da Soleil con l'atteso spin-off di Valkyrie Profile, che riporta in scena il brand dopo diversi anni di assenza.

Oltre alle versioni PS5 e PS4, ricordiamo che Valkyrie Elysium uscirà anche su PC: per quest'ultima versione non sembra essere stata annunciata una demo, ma non è comunque da escludere che possa arrivare nei prossimi giorni. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra anteprima di Valkyrie Elysium, con maggiori dettagli sul ritorno del brand.