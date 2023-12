Volete un remake di Yakuza Dead Souls? Non sperateci affatto

L'appetito vien mangiando, come si suol dire. il remake di Like a Dragon: Ishin, arrivato in Occidente all'inizio di quest'anno, ha comprensibilmente alimentato la speranza di assistere ad un'operazione del genere anche per Yakuza: Dead Souls, spin-off in salsa non-morta lanciato originariamente nel 2011 in Giappone e nel 2012 dalle nostre parti.

Ci tocca tuttavia constatare che la probabilità che ciò avvenga, al momento, è praticamente nulla. Ad azzerarla del tutto è stato Masayoshi Yokoyama, produttore e sceneggiatore di Like a Dragon: Infinite Wealth, nel corso di un recente livestream in lingua giapponese. Stando alla traduzione offertaci dagli appassionati, Yokoyama ha completamente escluso la possibilità di realizzare un remake o una versione rimasterizzata di Yakuza: Dead Souls, per il semplice motivo che l'operazione non porterebbe alcun profitto alla compagnia.

Bisogna ammettere che, nonostante il suo fascino particolare e l'unicità del suo concept nell'ambito della saga d'appartenenza, Yakuza: Dead Souls non è ricordato per essere un videogioco di grande pregio. Figlio di un maldestro tentativo di intercettare i gusti del pubblico occidentale in un periodo in cui i giochi della serie Yakuza erano ancora un affare principalmente giapponese, nel 2012 ha fallito ad imporsi agli occhi di pubblico e critica, contribuendo ad alimentare la diffidenza di SEGA e Ryū ga Gotoku Studio nei confronti dell'Occidente: il successivo Yakuza 5, infatti, ci mise ben tre anni per varcare i confini giapponesi ed arrivare ufficialmente dalle nostre parti, mentre per giocare Ishin abbiamo addirittura dovuto attendere il remake di quest'anno. Per fortuna adesso le cose stanno andando in maniera completamente differente, visto che il lancio in contemporanea mondiale è ormai una prassi per la serie. Like a Dragon: Infinite Wealth, ad esempio, arriverà in tutto il mondo il 24 gennaio 2024!