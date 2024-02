Volete risparmiare? Tanti giochi PS5 e PS4 a meno di 3 euro su PlayStation Store

Si può giocare spendendo poco, lo sappiamo, spesso anche molto poco, a patto di non andare alla ricerca delle ultime (e penultime) novità. Ma si possono davvero comprare giochi validi per PS5 e PS4. meno di tre euro? Assolutamente sì, ecco le migliori occasioni di fine febbraio su PlayStation Store.

Iniziamo con Need for Speed Payback a 2.99 euro, X-COM 2 e LIMBO a 2.49 euro l'uno, We Were Here a soli 49 centesimi, Gravel di Milestone a 1,99 euro e DOOM 1993 a 1,99 euro. Si continua con Gauntlet Slayer Edition a 1.99 euro, Salt and Sanctuary a 1,79 euro e il primo MXGP The Official Motocross Videogame a 99 centesimi.

This War of Mine The Little Ones costa 1.99 euro, stesso prezzo per Tennis World Tour, DOOM 2 Classic e per il controverso Agony. Red Faction è in sconto a 2.24 euro, DOOM 64 costa 1.64 euro (il prezzo non è casuale), Red Faction II ha un prezzo di 2.24 euro mentre Agents of Mayhem (spin-off di Saints Row) è in vendita a 1,99 euro.

Deathlight Director's Cut costa 1.49 euro, Windbound 1.99 euro e vi segnaliamo anche Outlast Second Contact a 1.49 euro, The Technomancer a 1.99 euro, 2Dark a 1.99 euro e Livelock a 2,39 euro.