Volete sapere di più su Ellie in The Last of Us 2? Da Naughty Dog ecco la guida al cosplay

Il rinvio di The Last of Us 2 brucia ancora un po' ai fan, che adesso dovranno aspettare fino al 29 Maggio del 2020 per mettere le mani sull'attesissimo titolo di Naughty Dog, ma ciò non vuol dire che il titolo non goda ancora dell'affetto incondizionato dei fan.

Sono infatti moltissimi i giocatori che hanno espresso l'intenzione di realizzare un cosplay di Ellie, ad esempio, ed ecco che Naughty Dog ha pensato di facilitargli il compito, diffondendo una sorta di guida al cosplay, appunto, in cui viene raffigurato il personaggio in diverse immagini, accompagnate da una nuova descrizione, che vi riportiamo di seguito:

"In The Last of Us 2 la storia di Ellie continua circa cinque anni dopo gli eventi del primo gioco. Adesso ha 19 anni e ha trovato una stabilità e una routine nella comunità di Jackson, Wyoming. Tuttavia, nonostante il tempo trascorso e la pace ritrovata, è ancora una sopravvissuta al morbo capace e sicura di sé. Preferisce la praticità, ma il suo spirito ribelle si nota ancora attraverso le sue scarpe vissute, i jeans, la camicia oversize e lo zaino."

Insomma, c'è addirittura qualche piccola informazione in più sul personaggio. Di questi tempi, tocca accontentarsi. Nel frattempo, The Last of Us è stato premiato come gioco del decennio. In attesa del secondo capitolo state pensando di rigiocarlo?