Volete Steam Deck? Seguite i The Game Awards 2023 per vincerne uno!

Nonostante gli imprevisti tecnici che hanno reso scontenti alcuni giocatori lo scorso anno, Valve tornerà a collaborare con i The Game Awards anche quest'anno, per regalare Steam Deck ai fortunati vincitori.

Durante la trasmissione dei TGA 2023 che si terranno nella notte tra il 7 e l'8 dicembre a partire dalle ore 01:30, verranno progressivamente estratti i nomi degli utenti che si aggiudicheranno via via il proprio Steam Deck. Valve estrarrà a sorte un nome ogni minuto tra quelli registrati in anticipo (ulteriori informazioni a riguardo a breve) che stanno guardando la trasmissione in diretta di The Game Awards su Steam. Inoltre ci sarà un simpatico adesivo digitale animato Steam Pal per tutti gli utenti che si registrano. Per un'anteprima dell'adesivo e per registrarsi all'estrazione vi basta dirigervi qui.

La registrazione per l'estrazione è obbligatoria, ed è necessario inoltre soddisfare tutti i criteri di idoneità. Tra questi:

Devi essere residente negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito o nell'Unione Europea.

Devi aver effettuato un acquisto su Steam tra il 14 novembre 2021 e il 14 novembre 2022.

Il tuo account di Steam deve essere in regola.

Non puoi avere un account limitato

Le registrazioni sono già aperte. Per risultare idonei all'iniziativa bisogna essere registrati, aver effettuato l'accesso e visualizzare la diretta su Steam.tv. Per ulteriori dettagli riguardanti il regolamento vi rimandiamo a questo indirizzo.