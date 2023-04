Volete tornare sulla vostra isola di Animal Crossing? Fuffi annuncia l'evento di Pasqua

Lo scorso anno abbiamo scoperto che Animal Crossing New Horizons diverrà completamente ingiocabile tra 38 anni. Intanto, però, è arrivato il momento di tornare sulla propria isola immaginaria, nell'attesa dell'evento pasquale in uscita tra poco. Ad annunciare la lieta notizia è Fuffi, il simpatico personaggio divenuto celebre nella saga Nintendo.

Come comunicato da lei stessa attraverso il proprio canale ufficiale Twitter, sappiamo che a partire dal 9 aprile prenderà piede l'attesa caccia all'uovo sull'isola. Come possiamo leggere dal post, infatti, sappiamo che "La caccia all'uovo si festeggia ogni anno in un giorno diverso e quest'anno sarà domenica 9 aprile. Da oggi potete cominciare a raccogliere tante fuffose uova colorate nascoste in ogni angolo dell'isola".

Siete pronti a tornare a rivivere la grande avventura offerta da Nintendo con l'ultima iterazione di Animal Crossing? La cacia all'uovo durerà diversi giorni, perciò quale modo migliore per tornare ad amministrare e decorare la propria isola? Purtroppo non vi sono informazioni relative al possibile arrivo di nuovi contenuti attinenti alla suddetta iniziativa annuale. In altre parole, è da escludere che il team di sviluppo abbia introdotto nuovi oggetti per gli isolani.

Ciò non toglie che questa rimane una buona occasione per rivivere l'avventura offerta dalla Grande N con Animal Crossing New Horizons tra set cinematografici e creatività, ove quest'ultima è da sempre stata fondamentale per i giocatori e ha permesso di godere di un'esperienza originale e vincolata ai soli confini dell'immaginazione. Ciò, ad esempio, lo si evince dalla recente iniziativa della community italiana legata al crossover tra Animal Crossing e Strange World, con lo sbarco del nuovo classico Disney su New Horizons.