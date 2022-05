Volete XP facili in COD Warzone? Colpite King Kong alle parti intime!

Ci sono tanti modi per accumulare punti esperienza in Call of Duty Warzone, ed i giocatori non smettono di scoprirne di nuovi ogni volta che arriva un nuovo evento di grossa portata. E proprio grazie all'arrivo dell'Operazione Monarch in COD Warzone, l'utenza sta ora guadagnando XP in gran quantità semplicemente sparando ai testicoli di King Kong.

L'iconico gorilla gigante è infatti arrivato nel celebre battle royale di Activision assieme a Godzilla, aumentando in questo modo il tasso di adrenalina e spettacolarità dei combattimenti mentre imperversa in scena un vero e proprio scontro tra titani, ma un po' per caso i fan hanno scoperto questo bizzarro modo per farmare XP, accanendosi sulla parti basse del povero scimmione. La voce si è subito sparsa tra le community di COD Warzone più attive in rete, come ad esempio su Reddit, dove non sono mancate testimonianze video e commenti esilaranti sulla vicenda.

Ricordiamo che Kong e Godzilla resteranno a darsi battaglia all'interno di COD Warzone fino al 25 maggio 2022: ancora per qualche giorno potrete dunque salire in sella al vostro elicottero ed avvicinarvi il più vicino possibile al gorilla, per poi colpirlo senza sosta nei punti incriminati. Non sembrano invece esserci metodi inconsueti per guadagnare esperienza attaccando il lucertolone in punti non sospetti.

Nel frattempo un bug in COD Warzone crea giocatori fantasma vicino ai rifornimenti, e non è ancora chiaro se si tratta di un semplice caso isolato o no.