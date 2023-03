Volevate un altro gioco di Sonic dopo Frontiers? SEGA rilascia una nuova avventura gratis

Alcuni giorni fa, SEGA ha annunciato la data d'uscita del primo DLC gratis di Sonic Frontiers, rivelando l'approdo di nuovi contenuti per l'ultimo capitolo dell'epopea videoludica del simpatico porcospino blu. Intanto, però, molti utenti cominciano a pensare al post-Frontiers e per questo SEGA ha rivelato al mondo intero l'uscita di un nuovo gioco.

Come annunciato su Twitter dallo stesso account ufficiale di Sonic the Hedgehog, "il Sonic Social Team è fiero di presentare: The Murder of Sonic the Hedgehog. Un nuovo gioco di Sonic. Disponibile da ora. Su Steam. Gratuitamente!". Questa nuova esperienza videoludica, che potrà essere inserita in via definitiva nella vostra libreria Steam da ora, getterà il giocatore in una inedita avventura.

Sonic è stato ucciso e saremo chiamati a far luce su questo arcano mistero. "Per il suo compleanno, Amy Rose ha organizzato una festa a sorpresa con delitto sul Mirage Express! Quando Sonic the Hedgehog diventa la vittima del gioco, tutti gli altri sono determinati a svelare il mistero. Ma la situazione sembra aver assunto una strana piega: è davvero un semplice gioco innocente, o sta accadendo qualcosa di più sinistro?".

"Interroga alcuni dei tuoi personaggi preferiti nel tentativo di far luce sull'omicidio di Sonic. Gioca nei panni di un nuovo personaggio alle prese col suo primo giorno di lavoro sul Mirage Express, e fai la conoscenza dell'adorabile capotreno, in procinto di ottenere la meritata pensione dopo anni di servizio! Tuffati nei suoni e nei colori del Mirage Express, e lasciati rapire da panorami e personaggi realizzati a mano".

La nuova esperienza dedicata a Sonic ed i suoi amici sembrerebbe avere molto da offrire ai fan della mascotte del mondo videoludico. Nel frattempo, però, il Sonic Team continua a lavorare con una serie di contenuti nuovi nell'ultimo titolo rilasciato pochi mesi fa: di recente, infatti, la path 1.20 ha sfrecciato a tutta velocità su Sonic Frontiers.