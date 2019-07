Voliamo sulla villa di Tony Stark nel video tutorial di Marvel's Iron Man VR dal Comic-Con

Il ricco programma di panel organizzato da Marvel e dalla Disney nel corso del Comic-Con 2019 di San Diego ha consentito agli autori di Camouflaj di mostrarci le primissime scene di gioco tratte dal tutorial di Marvel's Iron Man VR.

Dopo essersi focalizzati sugli interventi compiuti per rendere al meglio i movimenti e il "sistema di volo" nella trasposizione in realtà virtuale dell'armatura di Iron Man con due video dietro le quinte, il team di Camouflaj approfitta della vetrina mediatica del Comic-Con per darci un assaggio dell'esperienza che vivremo esplorando gli interni e le aree limitrofe alla Villa di Tony Stark.

La casa dell'eclettico presidente delle Stark Industries sarà infatti l'area di test perfetta dove potremo sperimentare le abilità e le armi in dotazione all'armatura di Iron Man, consentendoci così di prendere dimestichezza col layout di comandi prima di ingaggiare battaglia contro i nemici della libertà.

L'uscita di Marvel's Iron Man VR è prevista entro e non oltre la fine dell'estate in esclusiva su PS4 per i possessori di PS VR. Se desiderate approfondire la conoscenza di questa avventura da vivere rigorosamente inforcando il proprio visore per la realtà virtuale preferito, il buon Francesco Fossetti ha indossato la camicia (o meglio, l'esoscheletro) del miliardario Tony per dirci cosa ne pensa dell'ultima fatica di Camouflaj nella nostra prova di Marvel's Iron Man VR.