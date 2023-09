Volition chiude i battenti: Bethesda e Microsoft corrono in soccorso degli sviluppatori

L'annuncio della chiusura di Volition da parte di Embracer Group ha scosso l'industria dei videogiochi, in funzione dell'importanza della software house che ha dato forma alle serie di Saints Row e Red Faction. Per gli ex membri del team statunitense arriva però una buona notizia.

Shawn Guiney, reclutatore senior di Bethesda, ha infatti esplicitato la sua intenzione di recarsi nella città che ospitava gli ormai chiusi studi Volition per incontrare tutti gli sviluppatori che hanno perso un lavoro a causa della dismissione della storica software house.

Dalle colonne del suo profilo LinkedIn, il dirigente Bethesda spiega infatti che "insieme ad altri rappresentanti degli Xbox Game Studios, mercoledì saremo a Champaign nell'Illinois per incontrare chiunque sia stato colpito dalla chiusura di Deep Silver Volition. Se fai parte di quel gruppo ma non hai ancora sentito nulla di questo evento, per favore mandami un messaggio".

A voler dar retta a Guiney, quindi, il futuro dei tanti sviluppatori licenziati per colpa della chiusura di Volition potrebbe essere tra le fila delle sussidiarie di ZeniMax Bethesda e degli Xbox Game Studios. Per quanto concerne il destino di Red Faction e Saints Row dopo l'addio a Volition, sono i curatori dei social di Deep Silver a ricordare alla community che il futuro delle IP dell'ormai ex casa di sviluppo statunitense è adesso nelle mani di PLAION, il colosso del publishing europeo conosciuto originariamente come Koch Media.