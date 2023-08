Volition chiude i battenti: Embracer Group smantella lo studio di Saints Row

Era solo questione di tempo, purtroppo: il processo di ristrutturazione e tagli avviato da Embracer Group miete la sua prima vittima illustra. Ilteam Volition, gli sviluppatori di Red Faction e Saints Row, chiudono definitivamente i battenti.

A comunicarlo sono gli stessi membri della storica software house americana fondata nel giugno del 1993: "Da più di trent'anni Volitin crea con orgoglio esperienze di intrattenimento di livello mondiale. Siamo stati guidati dalla passione per la nostra community e abbiamo sempre lavorato per regalare ai nostri appassionati la gioia, le sorprese e il piacere che meritano. Lo scorso giugno, Embracer Group ha avviato un programma di ristrutturazione per rafforzare l'azienda e mantenerla in una posizione di leadership nel settore dei videogiochi. Come parte di tale programma, nel valutare gli obiettivi strategici e operativi dell'azienda hanno preso la difficile decisione di chiudere Volition con effetto immediato".

I vertici dell'ormai ex casa di sviluppo dell'Illinois riferiscono di aver avviato tutte le procedure necessarie per "fornire assistenza lavorativa e facilitare il trasloco per i membri della nostra famiglia. Ringraziamo sentitamente tutti i nostri clienti e fan sparsi per il mondo, siamo onorati del vostro amore e supporto nel corso degli anni. Sarete sempre nei nostri cuori".

Nei giorni scorsi, Embracer Group ha chiuso anche Campfire Cabal, una software house di supporto che ha contribuito attivamente allo sviluppo di videogiochi appartenenti alle serie di Hitman ed Expeditions.