Volition: un nuovo capitolo di Saints Row è in piena fase di sviluppo

Nel corso dell'ultima conferenza finanziaria, THQ Nordic ha annunciato che Volition è al lavoro su un nuovo capitolo della serie principale di Saints Row. Non se ne vedeva uno dai tempi di Saints Row 4, uscito nel 2013.

"Volition è al lavoro su un nuovo capitolo di Saints Row. Il gioco si trova nella piena fase di sviluppo, e si presenta come la prima nuova interazione delle serie principale dai tempi di Saints Row 4" dichiara THQ Nordic, senza aggiungere ulteriori dettagli.

Stando alle parole del publisher, dunque, il team di Volition sta concentrando tutti i propri sforzi sullo sviluppo di un nuovo capitolo di Saints Row. In questo caso, al contrario di quanto visto negli ultimi anni con l'arrivo degli spin-off come Saints Row: Gat Out of Hell, si tratterebbe a tutti gli effetti di un nuovo capitolo appartenente alla serie principale, con valori di produzione di una certa importanza.

Dal momento che THQ Nordic non si è espressa né sulla finestra di lancio, né sulle piattaforme di destinazione, ci domandiamo se il nuovo capitolo di Saints Row non finisce per arrivare anche su PS5 e Xbox Scarlett, magari uscendo a cavallo con la next gen.

Intanto, ricordiamo che durante la conferenza finanziaria THQ Nordic ha annunciato l'acquisizione di Milestone, Gunfire Games e Goodbye Kansas.