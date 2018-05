Volkswagen R DiRT World Championships: annunciati i nomi dei finalisti!

Codemasters ha annunciato oggi che Volkswagen R sponsorizzerà la prossima finale del DiRT World Championships. La finale, che si svolgerà sabato 26 maggio a Silverstone come parte del Festival Speedmachine, vedrà i sei giocatori più veloci del mondo di DiRT 4, uno contro l'altro, in diretta su Motorsport.tv e Twitch dalle 15.00, ora italiana.

La partnership con Volkswagen R vedrà i giocatori guidare la Volkswagen Polo R Supercar durante i tre eventi di rallycross nella finale e inoltre il marchio Volkswagen R comparirà durante il gioco e durante lo streaming. La finale si svolge presso lo Speedmachine, il round britannico del FIA World Rallycross presentato da Monster Energy, a Silverstone. “Siamo lieti di collaborare con Volkswagen R al DiRT World Championships", ha commentato Andy Gray, Esports Manager presso Codemasters. "È un marchio incredibile che porta con sé una grande quantità di riconoscimento e credibilità.

"La qualità della competizione che abbiamo visto finora nel DiRT World Championships è stata immensa e la promessa finale è ancora migliore con i sei migliori giocatori di DiRT 4 che si esibiranno dal vivo in occasione dello Speedmachine. Non vediamo l’ora!” Gli Esports sono un settore importante e in continua crescita per l'industria automobilistica e Volkswagen R è entusiasta di essere il partner del DiRT World Championships allo Speedmachine. I finalisti stanno arrivando persino dal Sud Africa, il che è incredibile ed è la prova dello spirito di squadra mondiale creato da Esports. Attendiamo con impazienza le finali" ha commentato Jost Capito, Executive Director presso Volkswagen R.

Nicholas Steere sixtiethYard333 Sud Africa 30

Robin Sieren KickedinYOOO Germania 22

Alejandro Aroca García Oscaro BillyCherokee Spagna 21

Joona Pankkonen Oscaro Joona P Finlandia 17

Anders Robin Jonsson xVZombieSlayaaVx Svezia 18

Quentin Dall'Olmo OscaroQ Francia 18

Codemasters ha firmato ulteriori accordi di sponsorizzazione con Acer Predator, Playseat e Thrustmaster che forniranno tutti gli equipaggiamenti per l'evento. Operato in collaborazione con Gfinity, il DiRT World Championships ha attirato oltre 20.000 giocatori da tutto il mondo. I migliori performer degli eventi mondiali su DiRT 4 si sono qualificati per le dirette dei quarti di finale e delle semifinali prima che i sei più veloci si assicurassero il loro posto nella finale. Il vincitore del Volkswagen R DiRT World Championships potrà testare una vettura RX2, vincere un PC da gioco Acer Predator Orion 9000, un Playseat di DiRT e una ruota Thrustmaster.