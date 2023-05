La volpe violetta Yae Miko in un cosplay di Genshin Impact

MiHoYo ha ufficialmente presentato l'update 3.7 di Genshin Impact, le cui novità verranno introdotte sul titolo free to play dal 24 maggio 2023. Protagonista di questo aggiornamento sarà Yae Miko, la splendida sacerdotessa del Gran Santuario di Narukami che tornerà con un banner a lei dedicato.

Con le primogems di Genshin Impact in omaggio per il mese di maggio 2023 gli utenti potranno tentare la fortuna con il banner di Yae Miko, in arrivo per la Fase 1 della patch 3.7. Mentre i giocatori cominciano a risparmiare la moneta di gioco, la community viene sorpresa da un bellissimo cosplay di Yae Miko da Genshin Impact.

La Guuji Yae è la discendente della stirpe degli Hakushin, amica e servitrice dell'eternità. Originaria di Inazuma e dalla rarità a 5 stelle, utilizza la Electro Vision armata di Catalizzatore. Yae è anche a capo della Casa Editrice Yae che pubblica light novel.

Yae Miko indossa il Miko's Instruction, un abbigliamento unico e stilizzato ispirato ai colori dell'abito tradizionale delle sacerdotessa del santuario Narukami. Yae indossa un accessorio per i capelli in oro, accompagnato da orecchini abbinati in cui è contenuta la Electro Vision. Fulcro dell'interpretazione condivisa dalla cosplayer Alexy Sky sono le magnifiche iridi color violetto della Guuji.