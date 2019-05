Il volume The Art of Cuphead verrà pubblicato il 22 ottobre

Annunciato lo scorso mese di marzo, il volume The Art of Cuphead edito da Dark Horse Books ha finalmente una data d'uscita: 22 ottobre 2019. In calce a questa notizia potete ammirare la copertina.

L'artbook può già essere prenotato sui siti di diverse filiali europee di Amazon, come quella tedesca, britannica e francese, con prezzi che oscillano tra i 25 e i 28 euro. La pagina del prodotto risulta disponibile anche su Amazon Italia, ma per il momento non è possibile effettuare la prenotazione della versione fisica. Quantomeno, abbiamo la certezza che il volume arriverà anche dalle nostre parti (seppur in lingua inglese).

All'interno del volume, nato per celebrare il fantastico lavoro svolto da Studio MDHR, troveranno spazio concept, idee preliminari, illustrazioni dei personaggi, dei boss, delle ambientazioni e molto altro ancora. "Ogni pagina offre una collezione di artwork disegnati per catturare il look vintage e le sensazioni degli anni '30", si legge nella descrizione del volume. I lavori saranno inoltre arricchiti dai commenti dei due game director, i fratelli Chad e Jared Moldenhauer.

Cuphead, ricordiamo, è uscito nel settembre del 2017 su Xbox One e PC, e nell'aprile di quest'anno su Nintendo Switch. Gli sviluppatori sono al lavoro sull'espansione The Delicious Last Course, la cui pubblicazione è prevista entro la fine del 2019. Non mancano, inoltre, dei rumor su un eventuale seguito di Cuphead, ma per il momento non sembra esserci nulla di concreto.