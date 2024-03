Ci sono voluti 10 anni, ma ora Dark Souls 2 può essere giocato a 120fps

Come ben ricorderete se avete giocato Dark Souls 2 su PC, il secondo capitolo della celebre serie FromSoftware non poteva superare i 60 fotogrammi al secondo per via di limiti tecnici. Sembrerebbe però che tale imposizione sia stata aggirata dai modder, che hanno lavorato duramente per consentire ai giocatori di godersi l'avventura a 120fps.

Sebbene possa sembrare all'apparenza una normale mod, si tratta in realtà di un lavoro che ha richiesto parecchio tempo e dedizione da parte della community. A differenza di quanto accade normalmente nei videogiochi moderni, superare i 60 fotogrammi al secondo in Dark Souls 2 faceva sì che l'azione a schermo di velocizzasse e che si presentassero altre problematiche come quella relativa all'usura delle armi, che si rompevano più in fretta a causa del framerate aumentato.

DS2FrameUnlimiter, questo è il nome della mod, è attualmente in Beta e può essere scaricata gratuitamente da tutti i possessori di Dark Souls 2 per giocare a 120 fotogrammi al secondo o a frequenze d'aggiornamento più elevate, a patto di avere il monitor adatto (e la configurazione in grado di reggere questo tipo di prestazioni). Almeno per il momento, è possibile usufruire della mod esclusivamente nella modalità offline, poiché i creatori della mod non sanno quali effetti potrebbe avere nel multiplayer.

Chiunque fosse interessato, può scaricare DS2FrameUnlimiter su NexusMods, dove si trovano anche tutte le istruzioni per l'installazione.

