D'Vorah in Mortal Kombat 11: Fatality esplosiva ed un arsenale di bozzoli ed insetti!

Come potete infatti verificare nei cinguettii disponibili in calce alla news, la Kytinn avrà infatti a propria disposizione un vero e proprio arsenale di mosse legate al mondo degli insetti . D'Vorah potrà infatti avvolgere i propri nemici in inquietanti bozzoli verdi, trafiggere gli avversari con violenza oppure evocare al proprio fianco minacciose creature. Immancabile, infine, la Fatality del personaggio: trovate il tutto, come di consueto, direttamente in calce a questa news. Cosa ve ne pare di queste kombattente? Avete già una Fatality preferita? Vi ricordiamo che nel nuovo capitolo della serie di Ed Boon troveremo anche ulteriori lottatori: tra questi, abbiamo recentemente visto in azione Cetrion e Noob Saibot .

So.... D'Vorah spits a bug that then spits out three more bugs. Yup, you read that right. #MK11 https://t.co/1JfiaXY8kP pic.twitter.com/Cmt3QBvGV7 — Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) 12 aprile 2019