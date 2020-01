DOOM Eternal per Nintendo Switch: l'attesa non sarà troppo lunga

Come ricorderete, Doom Eternal è stato rinviato perché id Software e Bethesda avevano bisogno di tempo ulteriore per rifinire al meglio il gioco e consegnare ai giocatori la miglior esperienza possibile. Di conseguenza, anche la versione per Nintendo Switch del gioco ha subito un ritardo, ed è ancora priva di una data d'uscita.

È proprio tale versione infatti a richiedere particolare attenzione, visto l'hardware limitato della console ibrida della Grande N rispetto a quello delle altre piattaforme, ed ecco dunque che gli sviluppatori di Panic Button avranno bisogno di ancora un po' di tempo per rifinirla ulteriormente, ed arriverà dopo la release su console e PC. Non sarà però un ritardo così consistente, stando alle parole di Marty Stratton:

"Uscirà più tardi rispetto alle versioni console e PC, perché vogliamo prima finire il gioco su tali piattaforme, per poi dare a Panic Button il tempo che gli serve per implementare le nostre rifiniture anche sulla versione Switch. Non sarà un grande ritardo e non abbiamo ancora annunciato una data d'uscita, ma loro sono dei partner fantastici e maestri di quella piattaforma."

Stratton ha infine voluto rassicurare ulteriormente i fan: "Ci ho giocato un sacco di volte, ma farlo su Switch dall'inizio alla fine è stata la mia esperienza preferita. Avere il gioco in versione handheld è stato fenomenale. Non abbiamo voluto compromessi nel farlo uscire su Switch, e Panic Button è davvero sulla strada giusta".

Che ne pensate delle sue parole? Nel frattempo, date un'occhiata alla nostra anteprima di Doom Eternal.