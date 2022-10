Volete un nuovo Legacy of Kain? Ditelo a Crystal Dynamics

Mollata da Square Enix e finita nelle mani di Embracer Group, Crystal Dynamics è entrata in un nuovo capitolo della sua storia. Dopo aver cambiato il logo per celebrare la sua storia trentennale, lo studio di sviluppo californiano ha annunciato con un certo orgoglio di aver riottenuto i diritti di Tomb Raider e Legacy of Kain.

Poche settimane dopo la lieta novella, comunicata all'inizio del mese di settembre, Crystal Dynamics si è messa all'opera per studiare la sua prossima mossa, cominciando con un sondaggio tutto dedicato a Legacy of Kain. Il questionario, molto semplicemente, sonda l'interesse nei confronti di un eventuale ritorno sulle scene del franchise, dormiente da tanto (troppo!) tempo. Crystal Dynamics sta chiedendo ai suoi utenti se sono interessati a giocare nuovamente a Legacy of Kain, e soprattutto in quale forma: remake, reboot, remaster e sequel, il sondaggio contempla tutte le possibilità.

È evidente che lo studio di sviluppo intende riportare in auge una delle sue serie più amate di sempre, dunque se siete interessati vi consigliamo di far sentire anche la vostra voce partecipando al questionario reperibile al vostro indirizzo. Nonostante la sua anzianità, Legacy of Kain continua ad occupare un posto speciale nel cuore di tutti i videogiocatori che hanno avuto modo di giocare a Blood Omen e Soul Reaver ai tempi. I giochi del franchise non sono mai stati dimenticati, come dimostrano alcune recenti creazioni come la mod di Soul Reaver per Skyrim e la remastered fan-made di Soul Reaver per PC.