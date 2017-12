Il 2017 non è stato particolarmente ricco di esclusive per quanto riguarda la piccola console portatile, piattaforma ormai non più di primissimo pelo ma ancora capace di regalare discrete soddisfazioni ai suoi possessori.

Tra le esclusive di rilievo pubblicate nel corso dell'anno che sta per terminare abbiamo evidenziato Metroid Samus Returns, Monster Hunter Stories, Pokemon Ultrasole e Ultraluna e Yokai Watch Psicospettri. Partecipa al nostro sondaggio e vota la miglior esclusiva 3DS dell'anno per gli Everyeye Awards 2017.