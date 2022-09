Il VP di Amazon Games su acquisizioni e cancellazione dell'MMO de Il Signore degli Anelli

Christoph Hartmann, fondatore di 2K Games e Vice Presidente di Amazon Games, è stato intervistato da GameSpot e nel corso dell'intervista ha toccato temi molto interessanti, tra cui le acquisizioni di altri studi di sviluppo e in alcuni casi di interi publisher.

Hartmann non è contrario a questa pratica ma a suo avviso nella maggior parte dei casi questa strategia non da i suoi frutti ed è meglio puntare su una crescita magari più lenta ma di natura organica.

"Alla lunga probabilmente soccomberemo tutti. Tutte le aziende possono rappresentare in qualche modo un monopolio e non dico che Amazon stia puntando a questo ma di fatto ci sono sempre meno concorrenti sul mercato. Activision è stata venduta, così come Bethesda... chi resta? EA, Take-Two... e poi?" EA... ci sono tante voi su Electronic Arts. Per la mia esperienza, acquistare una azienda di videogiochi non è sempre una buona mossa, spesso non funziona ed è meglio partire da zero."

In quest'ultimo caso, Hartmann si riferisce ai rumor che volevano Amazon pronta a comprare Electronic Arts, voce poi smentita da più fonti, tra cui lo stesso Vice Presidente di Amazon Games. Guardando al futuro, Hartmann punta come detto "ad una crescita e una espansione organica" operazione che richiede certamente tempo ma che alla lunga può dare risultati migliori.

Hartmann ha anche parlato dell'MMO de Il Signore degli Anelli cancellato da Amazon: "il gioco è stato cancellato perché il team di sviluppo, Leyou, con base ad Hong Kong, è stato comprato da Tencent."

Middle Earth Enterprises, compagnia che gestisce i diritti sulle licenze delle opere di Tolkien, aveva una clausola che permetteva di interrompere i lavori se uno dei due attori fosse stato acquisito da una società terza. Dopo l'acquisizione di Leyou da parte di Tencent, l'azienda ha quindi sfruttato questa clausola per mettere le parola fine al progetto. Curiosamente, a suo volta Middle Earth Enterprises è stata comprata da Embracer Group.

Di fatto il gioco è quindi finito vittima di problemi legali e burocratici non semplici da risolvere e Amazon ha deciso di interrompere i lavori anziché provare a sbloccare la situazione.