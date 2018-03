VR for Good: aperte le candidature per la terza edizione del Creators Lab

ha ufficialmente aperto le candidature per l’edizione del Creators Lab 2018. Il programma fa parte dell'iniziativa, istituito da Oculus all'inizio del 2016 con l'obiettivo di sfruttare l’esperienza immersiva della realtà virtuale per sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche sociali e ispirare cambiamenti positivi.

Da allora, 20 registi emergenti hanno lavorato assieme ad altrettante organizzazioni non-profit in tutto il mondo per aumentare a livello globale la conoscenza e la consapevolezza su questioni importanti che vanno dalla tratta di esseri umani agli abusi domestici, dall’impegno per la conservazione marina alla riforma della giustizia, e altri ancora.

Negli ultimi due anni, i progetti di Creators Lab sono stati accettati in importanti festival cinematografici tra cui SXSW e Tribeca. Oculus spera di ricevere altre candidature promettenti anche per questa nuova edizione del programma.

Creators Lab è rivolto a creatori di contenuti di realtà virtuale e organizzazioni non profit di tutto il mondo. I partecipanti selezionati saranno invitati in California dal 6 all'8 giugno 2018 per un summit che sarà occasione di workshop, brainstorming e community building. Ulteriori informazioni si possono trovare nel post sul blog di Oculus o alla pagina dedicata per inoltrare le candidature. C’è tempo fino al 6 aprile 2018.