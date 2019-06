VR Ping Pong Pro verrà pubblicato a settembre su PlayStation VR e PC

Merge e One-O-One Games, in collaborazione con IV Productions, sono liete di annunciare che VR Ping Pong Pro, l'erede di VR Ping Pong del 2016, verrà pubblicato a settembre su Playstation VR e PC VR.

Il titolo includerà otto differenti livelli, tra i quali sono compresi la sala giochi, lo stadio, il parco, il garage e il giardino giapponese, tutti realizzati in maniera fotorealistica. I giocatori potranno inoltre personalizzare la propria racchetta e la pallina in molteplici modi.

VR Ping Pong Pro metterà a disposizione cinque livelli di difficoltà, da Novizio a Pro, per andare incontro alle esigenze di tutti i tipi di utenti. Il tutto sarà condito da statistiche dettagliate, classifiche online e modalità multiplayer online, singola partita e torneo. Per l'occasione, sono stati condivisi il trailer dell'annuncio allegato in cima alla notizia e una serie di screenshot che abbiamo raccolto nella galleria in fondo.