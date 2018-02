VRFC: il primo gioco di calcio per PlayStation VR uscirà il 27 febbraio

è lieta di annunciare(Virtual Reality Football Club), il primo gioco di calcio pensato per: gli utenti potranno disputare partite di calcio a 5 online, controllando scatti, dribbling e movimenti con la palla grazie al sistema Agile Locomotion.

VRFC sarà a tutti gli effetti un gioco di calcio in prima persona interamente pensato per la realtà virtuale. Grazie al nuovo sistema Agile Locomotion realizzato da Cherry Pop Games (che ricordiamo essere lo stesso studio dietro Sports Bar VR), i giocatori potranno correre, scattare e dare calci a una palla in VR senza inconvenienti di natura fisica. Questo sarà possibile grazie all'impiego di due PlayStation Move: i movimenti delle braccia riprodurranno le dinamiche di base della corsa e dei tiri, mentre i movimenti più precisi verranno gestiti tramite la pressione di una serie di tasti.

VRFC permetterà a 8 giocatori di disputare partite di calcio a 5 online, con la possibilità di organizzare match privati con i propri amici. Il gioco sarà disponibile a partire dal 27 febbraio su PlayStation VR. Vi lasciamo con il trailer ufficiale che vi abbiamo proposto in cima alla notizia.