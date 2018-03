VRFC Realtà Virtuale Football Club disponibile ora per PlayStation VR

Dopo aver debuttato a febbraio su PC,arriva oggi su. Definito come il primo gioco di calcio per la Realtà Virtuale,presenta un gameplay di stampo arcade che ben si adatta alle potenzialità dei dispositivi VR.

Il gioco è in vendita sul PlayStation Store al prezzo di 17.99 euro, di seguito la descrizione pubblicata dagli sviluppatori:

"VRFC, il primo Virtual Reality Football Club al mondo, che ha dato vita a giocatori, squadre e atmosfere nel calcio del campionato tedesco. Inizia la tua missione per diventare il più grande giocatore di calcio VR al mondo che può essere giocato online contro un massimo di 8 giocatori o praticare il tuo gioco offline in una varietà di sfide da solista e individuare le tue abilità per raggiungere il primo posto nelle classifiche globali.

Divertiti con le giocosità calcistiche veloci mentre le tue mani controllano i tuoi piedi, senti il ​​movimento energetico mentre corri attraverso il campo, vento tra i tuoi capelli virtuali e l'erba sotto i tuoi piedi virtuali. VRFC è facile da giocare, ma difficile da padroneggiare, quindi gioca con abilità per vincere!"

VRFC Realtà Virtuale Football Club si presenta come un gioco di calcio arcade con elementi fitness e minigiochi per migliorare le proprie abilità in campo e allenare i propri riflessi.