Vroom: il 'Fall Guys con le macchine giocattolo' sfreccia su PC, PS5 e Xbox Series X/S

Lo sviluppatore indipendente Adam Bernath annuncia Vroom! Obstacle Racing, un battle royale che si ispira a Fall Guys ma con protagoniste delle macchinine giocattolo. Il titolo è realizzato con Unreal Engine 5 e, come possiamo ammirare nel reveal trailer, vanta un comparto grafico ai limiti del fotorealismo.

L'artefice di questo piccolo ma sorprendente progetto racconta di esservi al lavoro da soli due mesi: in questo breve lasso di tempo, Bernath è riuscito a finalizzare il concept e plasmare le meccaniche di gameplay grazie alla duttilità e facilità di utilizzo degli strumenti di sviluppo della versione più avanzata dell'Unreal Engine.

Similarmente a Fall Guys Ultimate Knockout, anche in Vroom! Obstacle Racing lo scopo dei partecipanti alle sfide battle royale è quello di tagliare il traguardo prima degli avversari. Ogni gara può ospitare un massimo di 60 giocatori, da qui la necessità di studiare con attenzione le mosse da compiere, il tragitto da seguire e le possibili scorciatoie da imboccare per guadagnare terreno sui concorrenti.

Grazie all'illuminazione in Ray Tracing e alle capacità più evolute dell'Unreal Engine 5, ogni mappa vanta un dettaglio grafico a dir poco sensazionale, con centinaia di elementi gestiti dalla fisica e degli effetti particellari di prim'ordine. Nella sua versione finale, il titolo proporrà sia delle modalità in solitaria che sfide da disputare in squadre composte da un numero di utenti che varierà in base alla grandezza e alla complessità dello scenario.

Bernath stima di poter lanciare Vroom! Obstacle Racing nella seconda metà del 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma non specifica se le versioni per console nextgen supporteranno il Ray Tracing e se queste ultime usciranno in contemporanea con quella PC.