Vuoi giocare con Stadia in 4K? Ecco il tool di Google per verificare la connessione

Dopo aver annunciato data e prezzo di Stadia e il catalogo di vidogiochi accessibile in streaming, Google ci propone lo strumento per verificare la nostra connessione di rete e capire, così facendo, se rientriamo nelle specifiche di Google Stadia.

Il sito ufficiale in lingua italiana di Google Stadia, aggiornato di recente con tutte le informazioni condivise da Big G durante la conferenza tenuta qualche giorno prima dell'apertura dell'E3 2019, rimanda infatti il lettore allo strumento di verifica ufficiale per capire se si possiede una connessione internet adeguata per fruire del servizio in cloud gaming.

La qualità di Google Stadia, infatti, si adatterà dinamicamente alla velocità della propria rete: come spiegato dal general manager di Google Phil Harrison, i requisiti minimi di Stadia saranno particolarmente bassi per consentire a tutti di accedere alla "console virtuale".

Con una connessione minima di 10Mbp/s, ad esempio, è possibile giocare in 720p a 60fps con audio Stereo. Con 20Mbp/s, invece, si potrà accedere al catalogo digitale per giocare a una risoluzione di 1080 a 60fps e audio 5.1 Surround. Chi possiede una connessione internet superiore a 35Mbp/s, infine, potrà giocare in 4K e 60fps, anche qui con audio 5.1 Surround e supporto alla tecnologia HDR.