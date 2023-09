Quanto tempo ci vuole per esplorare completamente No Man's Sky?

Uno dei titoli più adatti da giocare per prepararsi all'arrivo sul mercato di Starfield è sicuramente No Man's Sky: l'opera di Hello Games mette infatti al centro dell'esperienza la possibilità di esplorare liberamente, e nella loro interezza, tutti i pianeti presenti all'interno dell'universo fittizio del gioco.

Mentre la fase di esplorazione planetaria dei due prodotti potrebbe presentare alcune similitudini, esiste invece una enorme differenza di scala tra l'universo di Starfield e quello di No Man's Sky. In quest'ultimo infatti, grazie all'utilizzo di un algoritmo di generazione procedurale che permea e costituisce la struttura dell'intera esperienza di gioco, sono presenti ben 18.446.744.073.709.551.616 (ovvero 18 milioni di miliardi) pianeti differenti, mentre in Starfield ce ne sono "soltanto" più di mille.

Quanto tempo occorrerebbe dunque alla community del gioco per esplorare tutti i pianeti di No Man's Sky? Ipotizzando che ciascun giocatore trascorra solamente un secondo su ciascun pianeta scoperto, servirebbero comunque circa cinque miliardi di anni per completare l'esplorazione dell'universo del titolo. Un lasso di tempo incredibilmente lungo, che rende il gioco sostanzialmente infinito e impossibile da completare al 100% in tal senso.

A proposito del titolo di Hello Games, se non l'avete ancora fatto vi invitiamo a dare un'occhiata alla nuova espansione di Echoes di No Man's Sky.