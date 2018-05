VVVVVV con Kenobit, Dragon Ball FighterZ e Destiny 2 La Mente Bellica in onda il 22 maggio

Nella giornata di oggi (martedì 22 maggio) i canali Twitch e YouTube di Everyeye.it ospiteranno tre nuove sessioni di live gameplay dedicate a VVVVVV (con Fabio "Kenobit" Bortolotti), Dragon Ball FighterZ (feat SchiacciSempre) e Destiny 2 La Mente Bellica (feat Giorno Gaming). Di seguito, tutti i dettagli sulle trasmissioni.

VVVVVV (Ore 16:00)

Un platform 2D dallo stile minimale e psichedelico, che ha riscosso un notevole successo, oggi giocato in diretta da Fabio "Kenobit" Bortolotti.



Dragon Ball FighterZ (Ore 17:00)

Dragon Ball FighterZ si è recentemente aggiornato con la FighterZ Cup e la Party Battle, SchiacciSempre ci parla delle ultime novità del picchiaduro, continuando con le sue lezioni didattiche.



Destiny 2 La Mente Bellica (Ore 21:00)

In prima serata spazio a Giorno Gaming che ci porterà su Marte con La Mente Bellica, la nuova espansione di Destiny 2.

