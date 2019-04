Waframe Plains of Edolon Remaster disponibile su PS4, Xbox One e Switch

Dopo aver reso disponibile il rinnovamento estetico in anticipo su PC, ecco che Digital Extremes lancia l'aggiornamento grafico di Warframe Plains of Edolon anche per le versioni console del suo MMO action.

Gli sviluppatori hanno utilizzato la tecnologia creata per il lancio dell'espansione Fortuna per arricchire il colpo d'occhio generale di Warframe. Tra le migliorie più rilevanti, segnaliamo l'aggiunta di nuove texture, terreni rimodellati, ed un sistema di illuminazione più elaborato, oltre alla neo-introdotta possibilità di interagire con i Tusk Thumpers, delle piattaforme difensive su quattro zampe che si presentano nelle tre forme "Thusk Thumper", "Tusk Thumper Bull" e "Tusk Thumper Doma", ciascuno dei quali si differenzia per dimensioni e potenza.

L'aggiornamento, completamente gratuito su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, include anche delle novità sul piano contenutistico, tra cui troviamo nuovi nemici e l'arma inedita Korrudo. Non mancano nemmeno delle importanti modifiche all'economia di gioco, che permetterà ai Tenno di Warframe di interagire con i mercati ed accedere a diversi nuovi incarichi, ottenendo dei prezzi più favorevoli per gli oggetti reperiti nelle pericolose regioni che circondano l'hub di Cetus.

Sembra dunque il momento perfetto per tornare a visitare le Piane di Edolon e provare con mano tutte le modifiche che il team di Digital Extrems ha ben pensato di aggiungere al suo apprezzatissimo MMO.