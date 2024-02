Wakerunners: andiamo alla scoperta del gioco gratis dagli autori di Dave the Diver

Mintrocket è senza ombra di dubbio uno degli studi che più si è distinto negli ultimi tempi. Dopo aver sfornato l’incredibile Dave the Diver, in arrivo anche su PS5, la software house sudcoreana ha annunciato prima Nakwon Last Paradise (sulle nostre pagine trovate il provato dell'Alpha di Nakwon Last Paradise) e poi Wakerunners.

Sul secondo titolo da noi citato abbiamo potuto scoprire numerosi dettagli, visto che il team di sviluppo ci ha concesso la possibilità di parlare con ChaeHyun Lim, il Game Director. Non indugiamo oltre e andiamo alla scoperta di questa particolare produzione.

Che cos’è Wakerunners?

Sebbene l’annuncio sia avvenuto qualche giorno fa, è molto probabile che non abbiate ancora sentito parlare di Wakerunners. Il progetto in questione consiste in un action che adotta una visuale dall’alto, fattore che potrebbe indurre i giocatori a ritenere erroneamente che si tratti di un MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). In realtà, l’ultima fatica di Mintrocket non ha nulla a che vedere con League of Legends e simili, poiché si tratta a tutti gli effetti di un gioco d’azione con focus sul multiplayer competitivo, che si distingue per via della telecamera, insolita per un esponente del genere. Wakerunners è una sorta di Overwatch 2 con visuale top-down in cui le partite prevedono il confronto fra due squadre, ciascuna delle quali è composta da quattro o cinque membri.

Per quel che riguarda le modalità, il titolo Mintrocket non sembra avere l’intenzione di reinventare la ruota e si limita a proporre le classiche che siamo abituati a vivere in prima o terza persona: si va dall'immancabile deathmatch a squadre, alle missioni in cui bisogna controllare le zone della mappa, passando per la scorta di un carico. L’elemento che dovrebbe garantire una certa varietà nel gameplay è l’impostazione ad eroi poiché, proprio come i titoli a cui si ispira, Wakerunners offre una pletora di personaggi che non variano esclusivamente nell’aspetto, ma sono dotati di un kit che li rende unici. Ciascun combattente ha abilità differenti da tutti gli altri e anche il suo modo di affrontare le battaglie propone delle peculiarità: c’è chi lotta con una spada e chi affronta i nemici con un’arma da fuoco.

È molto interessante anche il fatto che l'utente non sia vincolato in alcun modo alla scelta iniziale del guerriero. In qualunque momento del match può decidere di passare ad un altro eroe per provare una differente strategia e ribaltare le sorti della partita.

Azione ad alta velocità

Sebbene le caratteristiche generali del progetto siano ormai note a tutti, molti aspetti di Wakerunners sono ancora oggi avvolti nel mistero. Abbiamo quindi posto alcune domande al game director, figura che non ha esitato a rispondere a tutte le nostre curiosità, aiutandoci così a farci un’idea più precisa del gioco e di quello che potrebbe essere il suo futuro. Innanzitutto, ChaeHyun Lim ha ribadito che il titolo avrà un gameplay totalmente differente dai MOBA. Nella partita tipo di Wakerunners non conta la progressione ma l’abilità del giocatore, che può essere dimostrata non solo attraverso le azioni legate al combat system ma anche e soprattutto mediante gli spostamenti. Sembrerebbe che il titolo Mintrocket ponga l’accento sul sistema di movimento, poiché vi è una meccanica grazie alla quale gli utenti possono accelerare o decelerare, al punto che non è possibile interrompere istantaneamente l’azione di corsa. Non è ancora ben chiaro come funzioni il tutto, ma padroneggiare questo sistema sarà certamente una delle chiavi per ambire al trionfo.

Per chi se lo stesse chiedendo, tutti i personaggi avranno la medesima velocità e non vi saranno eroi più rapidi di altri. Sempre in tema di rapidità, il Game Director di Wakerunners ci ha raccontato che è proprio per questo aspetto del gioco che è stato deciso di non optare per la classica visuale in terza persona. A detta dello sviluppatore, osservando l’azione dall’alto sarà tutto più divertente e potremo vedere il nostro alter ego digitale che sfreccia da una zona all’altra ed elimina ogni minaccia.

È impossibile riuscire a comprendere ora quale sarà con esattezza il supporto post-lancio di Wakerunners, che verrà distribuito come free to play. L’unica certezza che abbiamo al momento riguarda i personaggi: il game director ci ha assicurato che il gioco sarà equo nei confronti di tutti i giocatori, a prescindere dai loro investimenti in microtransazioni. Questo significa che i personaggi di lancio e quelli pubblicati successivamente saranno accessibili a tutti anche senza ricorrere alla carta di credito. Non ci è però dato sapere quali saranno le modalità attraverso le quali potremo ampliare il nostro roster, visto che il team sta pensando se relegare questo elemento di gioco a Battle Pass gratuiti o a missioni speciali.

Piattaforme e localizzazione

Gli sviluppatori hanno inoltre voluto chiarire che il timore di alcuni giocatori è del tutto ingiustificato: Mintrocket riesce a gestire molteplici progetti in contemporanea poiché è un team di notevoli dimensioni ed è formato da svariate squadre che si occupano dei titoli che più gli piacciono. Insomma, il fatto che vi siano più prodotti in sviluppo non rappresenterebbe un problema. È forse per questo che giochi come Dave the Diver non hanno raggiunto immediatamente tutte le piattaforme, visto che la forza lavoro è limitata e deve quindi aggiungere una versione alla volta. È possibile che anche Wakerunners seguirà un iter simile: al netto del pieno supporto al controller, non ci sono al momento piani per un’eventuale versione console, ma nel caso in cui il gioco dovesse avere successo le cose in tal senso potrebbero evolversi.

Abbiamo anche chiesto delucidazioni in merito alla presenza dei sottotitoli in italiano, che almeno per il momento non sono previsti. La risposta del Game Director, però, è stata piuttosto incoraggiante, visto che si è detto aperto a rivedere il numero di lingue supportate nel caso in cui il gioco dovesse avere molto seguito in determinati paesi durante la prima fase di test a porte aperte. Insomma, se saranno in tanti a provare Wakerunners durante lo Steam Next Fest che ha inizio oggi, lunedì 5 febbraio 2024, Mintrocket potrebbe modificare in corsa i propri piani e aggiungere la localizzazione in italiano giusto in tempo per la release finale, che avverrà in una finestra temporale non meglio specificata.