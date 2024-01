Wakerunners annunciato: l'Action multiplayer dagli autori di Dave The Diver in azione

Neanche il tempo di festeggiare le 3 milioni di copie vendute da Dave The Diver che per Mintrocket è già tempo di pensare al prossimo progetto. Attraverso un breve teaser trailer, la compagnia annuncia ufficialmente Wakerunners, opera ben diversa rispetto al precedente lavoro.

Wakerunners si presenta infatti come un frenetico Action con visuale dall'alto incentrato sul multiplayer: il gioco offrirà sfide a squadre 4 contro 4 e 5 contro 5, ambientate su una versione futura del pianeta Terra ormai in rovina e lontano dal suo antico splendore. Il filmato di presentazione ci offre già un primo assaggio del gameplay di Wakerunners, che punta ad essere fortemente adrenalinico e con una velocità molto sostenuta, nel frattempo che i giocatori in campo scatenano le loro tecniche più potenti. Tenere sotto controllo la velocità è la chiave per il successo in battaglia, dove anche una singola mossa messa a segno al momento giusto può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

Tra le modalità confermate troviamo Team Deathmatch, Control Conquest, Command Siege, Escort e Raider, con gli scenari che potrebbero inoltre essere colpiti da eventi imprevisti che andranno a modificare l'evoluzione della partita. Elaborare strategie efficaci e adatte ad ogni situazione è dunque un requisito fondamentale per mantenere il controllo dell'azione, sfruttando al meglio le caratteristiche peculiari del personaggio scelto.

Wakerunners è atteso su PC via Steam in una data al momento non ben definita, ma intanto Mintrocket conferma i primi playtest per il gioco, previsti dal 5 al 12 febbraio 2024 sempre sulla piattaforma di Valve.