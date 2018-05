Walmart Canada commenta i leak di RAGE 2, Splinter Cell, Just Cause 4 e Borderlands 3

La storia è nota: nei giorni scorsi il database di Walmart Canada è stato aggiornato con numerosi giochi non ancora annunciati, tra cui Borderlands 3, RAGE 2, Gears of War 5, Splinter Cell e Just Cause 4, solamente per citarne alcuni. Adesso, tramite le pagine di VICE USA arriva un chiarimento in merito alla vicenda.

Anika Malik di Walmart Canada fa sapere che "L'errore è dovuto a un glitch che ha colpito i nostri sistemi e che ha visto alcuni giochi non ancora annunciati comparire sul nostro sito per un breve lasso di tempo. Si tratta di prodotti inseriti a scopo speculativo, solamente i publisher possono annunciare e confermare le date di uscita dei propri videogiochi. Ci scusiamo per la confusione causata."

Una dichiarazione che tenta di chiarire il malinteso venutosi a creare dopo il leak, appare però strano che un colosso come Walmart abbia inserito nei propri listini titoli in maniera del tutto casuale, l'ipotesi più probabile (tuttavia non confermata) e che l'azienda si stia in realtà preparando ad aggiornare i propri cataloghi in vista dell'E3 di Los Angeles.

A seguito del leak, Bethesda ha pubblicato una serie di Tweet che sembrano anticipare il reveal di un nuovo gioco: dovrebbe trattarsi di RAGE 2, il cui annuncio sembra essere previsto per lunedì 14 maggio. Il dubbio, adesso, è che la lista di Walmart Canada fosse in realtà autentica, almeno parzialmente...