Che ci fa Walter White in Persona 3 Reload? L'epico crossover con Breaking Bad

Persona 3 Reload si avvicina un poco alla volta al suo esordio su PC e console PlayStation e Xbox, atteso per il 2 febbraio 2024. E per stuzzicare ancora di più i fan un video amatoriale mette in scena un crossover tanto assurdo quanto spettacolare.

Il canale Youtube The UI Maestro ha infatti pubblicato un trailer che vede Walter White di Breaking Bad sbarcare nel mondo di Persona 3 Reload in qualità, non a caso, di professore di chimica. Oltre ad una curata rappresentazione del protagonista della celebre serie tv, l'autore ha ripreso i dialoghi dell'opera televisiva incastrandoli alla perfezione negli scenari di Persona 3, dandogli così pieno senso anche all'interno dell'opera firmata Atlus.

L'iconico personaggio interpretato da Bryan Cranston sembra trovarsi perfettamente a suo agio all'interno di Persona 3 Reload come membro dei SEES, pronunciando anche qualcuna delle sue frasi più simboliche quali "say my name" e "we have to cook". Un Mr. White all'ennesima potenza insomma, al punto che quasi dispiace che si tratti soltanto di un trailer immaginario e non di una reale iniziativa portata avanti da Atlus, considerato anche il grande impegno messo dal creatore per dare vita ad un crossover da sogno.

Tornando invece alla realtà, non perdetevi i retroscena con i doppiatori di Persona 3 Reload, che svelano alcuni dettagli in più sul gioco.