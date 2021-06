Waltz of the Wizard Natural Magic: l'espansione ha una data di lancio su PC e PS VR

Nel corso dell'evento Upload VR Showcase, facente parte della lunga programmazione dell'E3 di quest'anno, gli sviluppatori di Aldin Dynamics hanno annunciato la data di lancio di Natural Magicla, espansione di Waltz of the Wizard, l'avventura horror dai toni scanzonati disponibile per visori PC e PlayStation VR.

Natural Magic è la prima espansione per Waltz of the Wizard, la quale aggiunge nuovi luoghi e forme di magia inedite che gli utenti potranno controllare. Visita il nuovo cortile del castello e trova il misterioso cerchio rituale per viaggiare in nuovi mondi, a partire dal labirinto. Maghi avventurosi esploreranno le sue profondità per recuperare la conoscenza proibita e i manufatti degli Osservatori, una razza di esseri interdimensionali che hanno imparato a sfruttare le energie magiche per alimentare strani gadget e modificare il tessuto dello spazio e del tempo. L'espansione prevede inoltre per la prima volta un mondo generato proceduralmente, nel mentre i giocatori potranno divertirsi a sfruttare un set di abilità magiche mai viste prima.

Come svelato alla fine del filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, l'espansione Waltz of the Wizard Natural Magic sarà disponibile su Oculus Quest, HTC Vive e PlayStation VR a partire dal 6 luglio. Trovate ulteriori informazioni sul titolo seguendo la sua pagina Steam.