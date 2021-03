WandaVision: ne parliamo stasera su Twitch con TizioQualunque e Alessandro Campaiola

Passata quasi una settimana dalla sua conclusione, è arrivato il momento di tirare le somme sulla serie che ha firmato il debutto televisivo dei Marvel Studios, inaugurando nel frattempo che la tanto attesa Fase 4 del franchise. Questa sera, sul canale Twitch di Everyeye, si terrà una live dedicata interamente a WandaVision.

L'appuntamento è fissato per questa sera, 11 marzo, dalle 21:00 alle 23:00 ovviamente sul canale Twitch di Everyeye. Dopo una prima mezzora di commento senza spoiler, i nostri Francesco Fossetti e Gabriele Laurino entreranno nel dettaglio per sviscerare tutti gli aspetti dello show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, dalla sua natura sperimentale e metatelevisiva al suo impatto sul futuro del Marvel Cinematic Universe. Per seguire la live per intero senza incappare negli spoiler, dunque, sarà necessario aver visto tutti e 9 gli episodi disponibili su Disney+.

Ad accompagnarli troveremo due ospiti d'eccezione: Francesco Gastaldo (in arte TizioQualunque), esperto di fumetti noto agli appassionati per i suoi video su YouTube e ora attivo anche su Twitch, e Alessandro Campaiola, voce italiana di Evan Peters/Pietro Maximoff sia in WandaVision che nella saga degli X-Men targata 20th Century Fox, nonché doppiatore di Eren ne L'Attacco dei Giganti e di Barry Allen nella serie The Flash.

Qui potete trovare la nostra recensione di WandaVision. Nel frattempo, se volete supportarci, vi ricordiamo che potete iscrivervi al canale Twitch di Everyeye.it.