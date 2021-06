Wanderer: l'avventura grafica tra passato e futuro si rivede nel trailer per PS VR

A poco più di un mese dall'annuncio di Wanderer su PS VR Oculus e Steam VR, i team di sviluppo neozelandesi di M Theory e Oddboy ci riaccompagnano nella dimensione tra passato e futuro della loro avventura grafica per mostrarci un nuovo video ricco di spunti di riflessione sul gameplay e sulla storia del titolo.

Il progetto sfrutta lo stratagemma narrativo dell'ucronia per descrivere gli eventi di una sequenza temporale alternativa, un luogo in cui la natura ha preso il sopravvento e in cui tutto quello che conosciamo sul nostro mondo reale ha avuto esiti diamentralmente opposti.

Nel corso dell'avventura sarà così possibile risolvere degli enigmi ambientali basati sull'esplorazione di scenari come il laboratorio di Tesla, con sullo sfondo la ricostruzione di eventi di importanza storica come lo sbarco sulla Luna.

Wanderer consentirà agli appassionati del genere di saltare avanti e indietro nel tempo, tuffandosi in mondi rielaborati tra atmosfere storiche, futuristiche e post-apocalittiche per scoprire epoche passate e antiche civiltà, ma anche tempi di guerra, la corsa allo spazio e, perché no, la controcultura hippie degli anni '60! Non mancheranno poi i minigiochi specifici per ciascuna epoca o "nicchia ucronica" visitata dal nostro alter-ego, oltre all'immancabile raccolta degli oggetti collezionabili che forniranno indizi sui fenomeni che scateneranno questo strappo nel tessuto spazio-tempo.

La commercializzazione di Wanderer è prevista nell'estate del 2021 su PS VR per PS4 e PS5, come pure su Oculus Rift, Oculus Quest e Steam VR.