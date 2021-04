Wanderer su PS VR, Oculus e Steam VR: viaggi nel tempo in partnership con Sony

Dopo la presentazione del nuovo controller di PlayStation VR 2, il pubblico resta in attesa di maggiori informazioni su quella che sarà la prossima generazione del visore Sony.

Nel frattempo, non mancano gli investimenti anche sul fronte software, con nuovi giochi VR che prendono forma anche grazie al colosso videoludico. Tra i nuovi annunci, troviamo in particolare Wanderer, avventura a cavallo tra i secoli, destinata in esclusiva alla Realtà Virtuale. Nei panni di Asher Neumann, i giocatori dovranno impegnarsi in una letterale corsa contro il tempo per evitare il tracollo della civiltà. Una timeline dall'esito apocalittico minaccia il genere umano, con un peculiare dispositivo per i viaggi nel tempo che rappresenta l'unica speranza di salvezza.

Dalla ricerca di traditori nel pieno della Seconda Guerra Mondiale al laboratorio di Nikola Tesla, passando per il palco del festival di Woodstock nel 1969 e persino i lidi del XVI secolo, Wanderer propone una formula di gioco che fonde sequenze action e enigmi in stile escape-room. Il titolo sarà suddiviso in 3 parti, con la prima sviluppata da M Theory e Oddboy in collaborazione con Sony Interactive Entertainment. In apertura a questa news, trovate il trailer di annuncio della produzione VR.

Al momento, Wanderer non dispone di una data di pubblicazione specifica, ma resta atteso per il terzo trimestre del 2021. Oltre a PlayStation VR, il titolo troverà spazio anche su dispositivi Oculus e Steam VR.