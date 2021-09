Wanderer è stato rinviato, ma riceverà un'edizione fisica per PlayStation VR

Oddboy e M-Theory hanno appena annunciato il rinvio di Wanderer: inizialmente atteso per il terzo trimestre di quest'anno, il gioco d'avventura in Realtà Virtuale è ora destinato ad arrivare sugli scaffali non prima del quarto trimestre del 2021.

"L'anno scorso è stato parecchio complicato. Avere a che fare con il COVID-19 e i suoi effetti, e al contempo conservare un ambiente di lavoro salutare durante lo sviluppo di un gioco unico in Realtà Virtuale, non ci ha permesso di rispettare i programmi", si legge in un comunicato ufficiale. In compenso, lo studio ha annunciato che Wanderer verrà pubblicato anche in formato fisico per PlayStation VR grazie alla collaborazione di Perp Games: "È stato fantastico stringere questa collaborazione con Perp", ha affermato il produttore esecutivo Samu Ramlu: "Allargherà il nostro pubblico e farà felici i fan - rendendo forse Wanderer uno degli ultimi giochi della prima generazione di PlayStation VR a ricevere un'edizione fisica".

A controbilanciare la brutta notizia c'è anche un nuovo video gameplay che accende i riflettori su uno dei personaggi chiave dell'avventura, Samuel the Watch, che fungerà da companion per il protagonista Asher Neumann durante l'esplorazione e la risoluzione degli enigmi tra passato e futuro. Wanderer, ricordiamo, è in sviluppo per PlayStation VR, Oculus e Steam VR.