Wanderer The Fragments of Fate: l'avventura 'tra passato e futuro' torna su PS VR 2 e PC

Per non essere da meno di Rebellion e del reveal di Zombie Army VR, anche il team Mighty Eyes coglie l'occasione offertagli dallo speciale del PS Blog sui nuovi videogiochi in arrivo su PS VR 2 per tornare a mostrare Wanderer The Fragments of Fate, la riedizione attualizzata dell'omonima avventura in Realtà Virtuale.

La nuova versione di Wanderer introdurrà tutta una serie di migliorie, aggiunte e ottimizzazioni all'esperienza di gioco originaria, dando così modo ai fan del genere di immergersi a capofitto nelle sequenze temporali alternative tra atmosfere storiche, futuristiche e post-apocalittiche.

Gli utenti potranno servirsi degli strumenti più avanzati e delle funzionalità di PS VR2 e dei visori per la Realtà Virtuale più moderni per esplorare scenari come il laboratorio di Tesla, i siti di sbarco sulla Luna delle missioni Apollo, i templi Maya e tantissime altre ambientazioni, con tanto di minigiochi specifici per ciascuna epoca visitata dal nostro alter-ego, l'aggiunta di tre livelli inediti e la possibilità di cimentarsi in sfide ancora più impegnative grazie all'aggiornamento del motore fisico.

Il lancio di Wanderer: The Fragments of Fate è previsto per il 27 giugno su PS VR 2 per PlayStation 5, come pure su PC (Steam VR) e dispositivi Pico e Meta Quest. In calce e in cima alla notizia trovate le ultime immagini e il nuovo video gameplay, dategli un'occhiata e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa avventura 'tra passato e futuro' da vivere inforcando il proprio visore VR preferito.