Wanderful: la nuova avventura pubblicata da Daedalic Entertainment è giocabile su Steam

A distanza di pochi giorni dal termine del Future Games Show 2023 e della World Premiere che annuncia Surviving Deponia e il ritorno della serie Daedalic, il nome della celebre software house è in parte tornato sulla cresta dell'onda, complice la presenza di alcuni annunci interessanti dopo l'uscita dell'ultimo progetto stroncato dalla critica.

The Lord of the Rings Gollum è ritenuto un gioco ritenuto tutt'altro che un tesoro e che non rende affatto giustizia ad una delle storie più interessanti del panorama fantasy. Dopo le ampie scuse di Daedalic Entertainment circa le condizioni d'uscita del progetto, è arrivato il momento della "redenzione" della compagnia, anche grazie alla pubblicazione di nuovi titoli: tra questi troviamo Wanderful, sviluppato da Tiny Roar ed in uscita nel corso del 2023.

Nelle ultime ore, Steam ha accolto a braccia aperte la demo giocabile di Wanderful, un'avventura le cui premesse sono alquanto interessanti: "Con Wanderful scoprirai 'cosa c'è oltre', tessera dopo tessera. Esplora un mondo meraviglioso e affascinante seguendo i tuoi ritmi in un distensivo mix di esplorazione, costruzione e strategia". Nel corso di questo viaggio, gli utenti saranno chiamati a creare il proprio cammino andando a creare proceduralmente il proprio sentiero ed esplorando l'ampio mondo di gioco.

Attualmente non è stata annunciata alcuna data di pubblicazione del titolo: esso arriverà su Steam nel 2023 ma, come detto poco sopra, gli utenti della piattaforma avranno modo di scoprire ciò che Tiny Roar e Daedalic Entertainment avranno da offrire con Wanderful.