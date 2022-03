Wanted Dead: l'adrenalinico action dagli autori di Ninja Gaiden torna a mostrarsi

Il South by Southwest 2022 è l'occasione per rivedere in azione Wanted Dead, il frenetico e brutale action in terza persona realizzato da Hiroaki Matsui, in passato director di Ninja Gaiden ed oggi in forza allo studio giapponese Soleil.

Nel corso dell'evento il publisher 110 Industries ha pubblicato un nuovo trailer, che conferma l'alto tasso di azione, spettacolarità e violenza su cui Wanted Dead poggia le sue basi. Il gameplay alterna sequenze in puro stile TPS con combattimenti ravvicinati dal ritmo ben sostenuto, con la protagonista che dà sfoggio di tutto il suo talento con la katana a suon di combo e colpi letali in grado di fare a pezzi qualunque nemico provi ad ostacolare il suo cammino.

Al momento l'opera non ha ancora una data d'uscita definitiva: il filmato dell'SXSW 2022 si limita a confermare che Wanted Dead è sempre previsto per quest'anno come progetto pensato esplicitamente per la next-gen, con debutto su PlayStation 5 e Xbox Series X/S oltre ad una versione PC. Ricordiamo inoltre che l'avventura si svolge tra gli scenari di una Hong Kong futuristica dalle atmosfere decisamente oscure.

In attesa quindi di scoprire quando il gioco farà il suo esordio sui sistemi di nuova generazione, la nostra anteprima di Wanted Dead vi rivelerà nel dettaglio quanto finora noto sull'intrigante action firmato Soleil.