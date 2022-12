Wanted Dead in azione: trailer adrenalinico per il gioco degli autori di Ninja Gaiden

Originariamente atteso sul mercato videoludico entro la fine del 2022, Wanted: Dead è stato rinviato al 2023 in occasione della Gamescom di Colonia. A pochi mesi di distanza, l'adrenalinica produzione torna a mostrarsi al pubblico in un trailer dedicato.

Il filmato, disponibile direttamente in apertura a questa news, procede a ritmi serrati, alternando porzioni di cutscene a frammenti di minigiochi, il tutto sulle note di una colonna sonora dal mood cibernetico. Presente all'appello anche uno scorcio sul combat system di Wanted: Dead, che vedrà i giocatori cimentarsi con arti marziali, armi da fuoco e mosse ad alto tasso di spettacolarità.

Se vi sembra che la produzione celi in sé un feeling simile a quello della serie Ninja Gaiden, non vi state sbagliando. Gli autori di Wanted: Dead sono in effetti sviluppatori con trascorsi nella celebre saga. Riuniti in 110 Industries e Soleil Game Studios, i creativi si apprestano a dare vita ad un nuovo immaginario, in occasione del sempre più prossimo debutto di Wanted: Dead.

Nel caso vogliate giocare d'anticipo per un regalo di San Valentino alla vostra dolce metà, vi ricordiamo che Wanted: Dead debutterà proprio il prossimo 14 febbraio 2023, su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One.