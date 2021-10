Wanted Dead: un brutale action in terza persona dal director di Ninja Gaiden

Il publisher 110 Industries e lo studio di sviluppo Soleil hanno annunciato Wanted Dead, un frenetico e brutale gioco d'azione in terza persona in sviluppo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con uscita prevista nel 2022.

Gli sviluppatori di Wanted Dead promettono spettacolari combattimenti in mischia e un gunplay "eccitante", il gioco sarà ambientato in una Hong Kong oscura e labirintica, riprendendo le atmosfere dark che caratterizzano Wanted Dead.

Tra i nomi al lavoro sul gioco troviamo Hiroaki Matsui (direttore della serie Ninja Gaiden), Yoshifuru Okamoto (producer di Ninja Gaiden II e Devil's Third) il lead designer Natsuki Tsurugai e il compositore Dasha Rush.

Wanted Dead uscirà nel corso del 2022 su PC e console di nuova generazione, il direttore e il produttore del gioco si sono detti soddisfatti nell'aver trovato un publisher giapponese che capisce perfettamente le esigenze produttive e creative dello studio Soleil e che sta supportando Wanted Dead nel migliore dei modi. In occasione del Tokyo Game Show la compagnia ha pubblicato un teaser trailer di Wanted Dead, il video mostra uno stile estetico non proprio freschissimo ma mette in luce un prodotto potenzialmente interessante per gli amanti dei giochi d'azione giapponesi in terza persona, un filone che ha riscosso enorme successo nella prima metà degli anni 2000.